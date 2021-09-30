Лондон, 30 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Компания Aston Martin вывела на тестовые испытания «заряженный» кроссовер DBX, который получит приставку S. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Automedia Aston Martin DBX S

В сообщении не говорится, где проходят испытания. Прошлые испытания модели DBX проходили на трассе Нюрбургринг.

Aston Martin DBX S, который засняли фотошпионы, был покрыт красно-черным камуфляжем. По предварительным данным, под капотом модели стоит более мощный мотор V12.

На более мощный «движок» указывают более крупные воздухозаборники, расположенные рядом с противотуманными фарами. Это говорит о том, что моторному отсеку требуется повышенное охлаждение.

Кроме того, у данной модели установлены четыре патрубка, а вот стандартная версия Aston Martin DBX имеет только два.

Ранее компания Lamborghini вывела на испытания в Италии Aventador, который может быть прототипом нового поколения модели.

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