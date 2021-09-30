Анкара, 8 ноября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом запланирован в ближайшее время. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

По данным издания, общение глав государств должно состояться 9 ноября.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем телефонном разговоре.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии. Позже Песков сообщил, что в графике российского лидера встречи с турецким президентом нет, но проведение переговоров по телефону можно согласовать «в любой момент».