Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче за Суперкубок России по гандболу среди женских команд. Игра с ЦСКА в Москве завершилась со счётом 23:25 в пользу гостей площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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«Мы хорошо начали, и у нас все получалось: защита, контратаки, сейвы — нельзя и просить о большем. Но мы знали, что ЦСКА может удивить нас своей скоростью и мощью. <…> Была равная игра, и ЦСКА боролся до самого конца. Любая из команд могла победить сегодня по итогу», — прокомментировал игру своих подопечных главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

По мнению болельщиков «Ростов-Дона», лучшим игроком матча стала голкипер Виктория Калинина.