Москва, 30 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Москве новый Дом культуры «ГЭС-2», расположенный на Болотной набережной откроется для посетителей 4 декабря 2021 года. Дом культуры открывается сезоном «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», сообщили в Стройкомплексе.

Василий Иванов ИА REGNUM ГЭС 2 запускает публичные программы для посетителей

Дом культуры «ГЭС-2» разместился в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году в центре Москвы. В «ГЭС-2» начнут работать кинотеатр, концертный зал, библиотека, магазины, кафе, мастерские, художников и т. д.

Проект «ГЭС-2» — это переосмысление идеи русских народных домов, возникших в конце XIX века. Основная задача — приобщить людей к искусству и активному участию в культурных процессах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Дом культуры «ГЭС 2» запустил свою первую общественную программу.

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