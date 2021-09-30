Саратов, 30 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 306 новых носителей коронавируса, выписался по выздоровлении 261 пациент. Об этом сообщает 30 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 148 пациентов, с признаками ОРВИ — 150 человек, в восьми случаях — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 88 772 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 80 915 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 109 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 88 человек, до 20 лет — 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области провели свыше 2 млн 338 тыс. исследований по диагностике COVID-19. На 29 сентября среди взрослого населения региона полностью закончили иммунизацию против коронавирусной инфекции более 643 тыс. человек.

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