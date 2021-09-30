Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Югре родителям, чьи дети остаются дома из-за карантина в школе или детском саду, разрешено работать дистанционно или оформить больничный лист. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admoblkaluga.ru Дистанционное обучение

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Если ребёнок ушёл на карантин, то его законному представителю при наличии организационной и технической возможности работодатели разрешают осуществлять трудовую деятельность дистанционно на основании заявления.

Если у работодателя нет возможности перевести такого работника на удалённый формат деятельности, то родитель может обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для оформления листа нетрудоспособности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Югре ученики 420 классов в школах переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции.