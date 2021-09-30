Уфа, 30 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Двух осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Уфе, задержали в Татарии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Башкирии.

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Сообщается, что 15 сентября в Уфе двое осужденных 1992 и 1994 годов рождения сбежали из колонии-поселения при исправительном учреждении № 9.

29 сентября их задержали в Татарии. В розыске принимали участие сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН РФ по Башкирии и УФСИН РФ по Татарии.

«Желание осужденных как можно скорее незаконно оказаться на свободе, во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком: статья за побег, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 313 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.