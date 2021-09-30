Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Военные Индии примут участие в антитеррористических учениях «Пабби-антитеррор-2021» стран — членов ШОС, которые начнутся 3 октября в Пакистане. Об этом 30 сентября сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что Индия направит группу военнослужащих из трех человек. Индийские военные впервые примут участие в маневрах на территории Пакистана, заявили источники.

Собеседники агентства отметили, что участие Индии в учениях ШОС в Пакистане свидетельствует о том значении, которое она придает роли этой организации в обеспечении безопасности в Туркестане, особенно в свете последних событий в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что Шанхайская организация сотрудничества не превращается в военно-политический блок и речи об этом не идет.

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