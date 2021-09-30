Нью-Дели, 30 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Военные Индии примут участие в антитеррористических учениях «Пабби-антитеррор-2021» стран — членов ШОС, которые начнутся 3 октября в Пакистане. Об этом 30 сентября сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Отмечается, что Индия направит группу военнослужащих из трех человек. Индийские военные впервые примут участие в маневрах на территории Пакистана, заявили источники.

Собеседники агентства отметили, что участие Индии в учениях ШОС в Пакистане свидетельствует о том значении, которое она придает роли этой организации в обеспечении безопасности в Туркестане, особенно в свете последних событий в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что Шанхайская организация сотрудничества не превращается в военно-политический блок и речи об этом не идет.

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