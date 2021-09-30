Нальчик, 30 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. За драку с судьей дисквалифицированы несколько игроков футбольной команды из Ингушетии «Ангушт» и футболисты Кабардино-Балкарского «Энергетика». Матч между этими двумя командами третьего дивизиона зоны ЮФО и СКФО состоялся 22 сентября в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии.

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Ингушские футболисты посчитали несправедливым судейство и напали на арбитра с кулаками. Один из игроков «Ангушта» за нападение на судей и участие в массовой драке после матча дисквалифицирован на два года, еще двое — на год и один футболист — на шесть игр. Также на шесть игр дисквалифицировали двух игроков «Энергетика».

Кроме того, условно дисквалифицирован на две игры стадион «Энергетик» в городе Прохладном, а местная команда оштрафована на 10 тысяч рублей за выбегание зрителей на поле после матча.

«Была потасовка, но нельзя сказать, что это была какая-то грандиозная драка. Контролировать каждого игрока мы не можем. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза федераций футбола ЮФО и СКФО принял решение о дисквалификации игроков», — цитирует ТАСС президента Федерации футбола Ингушетии Хаважа Холухаева.