Элиста, 30 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено пять летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные привели в региональном оперштабе 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 601 житель Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии остаётся достаточно напряжённой. Режим коронавирусных ограничений власти продлили до 24 октября.