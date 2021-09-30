Ярославль, 30 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославской области возобновился ремонт дороги «посёлок Ярославка — улица Главная». Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Страница Романа Душко в Facebook Ремонт дороги

Ремонт дороги был сорван предыдущим подрядчиком — ГК «Маист». С ним был расторгнут контракт, однако внести фирму в реестр недобросовестных власти так и не смогли. Работы стоимостью 21,1 млн рублей были вновь выставлены на электронный аукцион. В торгах приняли участие шесть фирм, победителем выступило госпредприятие «Ярдормост». Оно и приступило к работе.

«Ярославские автомобилисты ждут хорошей трассы уже несколько месяцев. К сожалению, первая подрядная организация с задачей не справилась, за некачественные работы и срыв сроков контракт с ней был расторгнут. Сейчас сомнений нет, ремонт дороги будет завершен. Здесь уже работают дорожные рабочие АО «Ярдормост», — написал в социальных сетях Роман Душко.

Работы должны завершится до конца октября.