Элиста, 30 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 65 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 30 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 435 пациентов с COVID-19, состояние 27 остаётся тяжёлым. На самоизоляции остаётся 3 018 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 511 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 28 482 человека.