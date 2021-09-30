Калуга, 30 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Мероприятия экотура, посвященного всероссийской акции «Вода России», состоялись 29 сентября в Боровском и Думиничском районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии Калужской области Галину Федулову.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Добровольцы навели порядок на реке Брынь в Думиничском районе и убрали мусор на берегу реки Бобровки в Боровском районе. Ранее мероприятие прошло на берегах рек Жиздры и Грязны в Козельском районе. Самым юным волонтерам были вручены призы.

«Важно, чтобы каждая экологическая акция объединяла защитников природы, доставляла радость от совместного труда. В связи с тем, что развитие экотуризма входит в задачи национального проекта «Экология», теперь во время экологических десантов их участники смогут узнавать интересные факты о местах проведения акций», — отметила Галина Федулова.

Экологическую эстафету 30 сентября приняли Куйбышевский и Бабынинский районы. Завершающее мероприятие запланировано 1 октября в Мещовском районе Калужской области.