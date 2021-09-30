Джакарта, 30 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Сингапуре за сутки выявили больше случаев заражения коронавирусом, чем в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В министерстве здравоохранения Сингапура заявили о 2268 выявленных случаях заражения коронавирусом.

В Сингапуре от COVID-19 умерли 38 человек. Большинство погибших были пожилыми людьми.

В Индонезии за сутки выявили 1954 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Индонезии приспустят национальный флаг 30 сентября 2021 года в память о кровопролитии, которое было совершено Коммунистической партией Индонезии в 1965 году.