Москва, 30 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Минобороны России запустило мультимедийный проект, который расскажет о героизме и мужестве защитников Малоярославецкого оборонительного рубежа — курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ.

Kokm.ru Памятник подольским курсантам

Оборонительный этап Битвы за Москву в Великой Отечественной войне начался 30 сентября 1941 года — 80 лет назад. К этому моменту гитлеровская армия вела широкомасштабное наступление, а к 6 октября для советских фронтов сложилась тяжелейшая ситуация — значительная часть сил попала в окружение. На пути фашистов встали курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ.

Посетители раздела, в частности, смогут узнать, что при возведении фортификационных сооружений на Можайской линии обороны, как следует из документов, только на простые земляные работы «должно было быть затрачено 5 233 458 человеко-дней и отпущено на нужды строительства 61 887 машин». Но прорыв обороны трёх советских фронтов не позволил вовремя завершить работы.

Первые бои подольских курсантов прошли в период с 6 по 11 октября 1941 года. С первого дня они столкнулись с сильным артиллерийским и минометным огнём, а также авиацией противника.

В одном из документов опубликованы сведения о боевом составе сводного отряда подольских артиллерийского и пехотных училищ, который сражался на Ильинском рубеже. Согласно этим данным, на 13 октября в отряде было всего 334 бойца, вооружение которых составляли 336 винтовок, 3 ручных пулемета и 3 исправных орудия калибром 45 и 76 миллиметров с боекомплектом в 260 снарядов.

Документальные подробности тех дней опубликованы на сайте проекта podolskie-kursanty.mil.ru.