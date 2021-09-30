Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Продюсер фильма «Хэллоуин убивает» Райан Фрейманн ответил на вопрос о том, планируют ли его создатели в будущем выпустить картину, в которой Майкл Майерс встретится с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом. Об этом 30 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильм «Хэллоуин»

«Фредди определенно глуп и интересен. Я никогда не был фанатом Джейсона, но у каждого из них я нахожу достоинства», — сказал Фрейманн, отметив, что лично ему больше всего нравится Майерс, как первый из подобных злодеев.

Отвечая на вопрос о возможном кроссовере (пересечение сюжетов произведений), продюсер обратил внимание, что франшизы стараются не совмещать даже в тематических парках Titans of Terror студии Universal, и что пока кинокомпания не планирует выпускать подобный фильм.

Ранее Джейми Ли Кёртис выложила в сеть фото со съёмок «Хэллоуин убивает», на котором запечатлены актёры, снявшиеся в предыдущих фильмах хоррор-серии. Премьера новой картины состоится 21 октября 2021 года.