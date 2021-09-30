Уфа, 30 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Депутаты государственного собрания Башкирии приняли законы, направленные на развитие туризма в республике. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Так, в конституцию Башкирии внесены изменения, согласно которым уникальные природные объекты экологической и культурно-исторической значимости находятся под особой защитой Башкирии.

Помимо этого, депутаты намерены принять закон о защите пещер, которые в настоящее время теряют свою природную уникальность в результате неорганизованного посещения.

Сообщается, что в Башкирии вносятся два изменения в закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан»: устанавливается запрет на работу турагентов без внесения информации о них в единый федеральный реестр. Данное изменение принято в окончательном чтении и вступит в силу 1 января 2022 года.

Еще одно изменение вышеуказанного закона относится к работе гидов в Башкирии. Так, с 1 июля 2022 года вводится обязательная аттестация инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов.

На развитие туристического сервиса направлены и изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», согласно которым снижаются критерии для инвестиционных проектов по глэмпингам и придорожному сервису.

«После принятия закона инвестпроект придорожного сервиса можно отнести к масштабным, если он предусматривает создание 15 рабочих мест, а инвестпроект по созданию глэмпинга (разновидность кемпинга, гостиница на природе) — при наличии минимум семи модулей. Таким проектам предоставят право на получение земельных участков в аренду без торгов», — говорится в сообщении пресс-службы.