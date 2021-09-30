Усть-Луга, Ленинградская область, 30 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. По факту ДТП с тремя погибшими в Ленинградской области возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан. Об этом 30 сентября проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба прокуратуры ЛО. Смертельное лобовое ДТП по дороге в порт Усть-Луга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 29 сентября на 4 километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло лобовое ДТП. Как установило следствие, 44-летний водитель Renault Duster пошел на обгон, выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем LADA Largus под управлением 55-летнего жителя Новгородской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada, его 34-летний и 35-летний пассажиры от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще трое пассажиров отечественного автомобиля — мужчины 45, 44 и 32 лет — были госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник при этом не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.