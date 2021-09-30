Пермь, , 09:21 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края четвертого созыва сегодня, 30 сентября, на первом заседании определилось с сенатором. Представителем краевого парламента в Совфеде РФ снова станет Алексей Пушков («Единая Россия»), предает корреспондент ИА REGNUM.

Сенатор Алексей Пушков Http://council.gov.ru

Напомним, что заседание проходило в дистанционном в формате, а голосование было открытым. За кандидатуру Пушкова свои голоса отдали 45 депутатов, один проголосовал против. Еще десять депутатов воздержались от голосования.

Стоит отметить, с 29 сентября 2016 года Алексей Пушков является представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края в Совфеде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате сентябрьских выборов в 2021 году состав Заксобрания Прикамья обновился. У «Единой России» 40 мандатов, КПРФ — 11, «Справедливой России — За правду!» — три, ЛДПР — три, «Новых людей» — два и один у самовыдвиженца.

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