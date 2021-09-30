Ночные клубы Якутска, проводившие дискотеки, оштрафовали на 1,2 млн рублей
Якутск, 30 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Якутске не смотря на антиковидные меры продолжают работать ночные развлекательные заведения. Только последний рейд мэрии выявил два нарушения, а всего было составлено уже 69 протоколов в отношении компаний, которые допускали массовые скопления людей в период пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в мэрии Якутска.
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У нарушителей, которые устраивают дискотеки в городе, не смотря на запрет, участники рейда изымают звуковое оборудование. Эти меры предпринимаются в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). По словам руководителя управления ГО и ЧС Якутска Николая Егорова, по этой статье составлено 69 протоколов, по 30 из них организации оштрафованы на общую сумму 1,23 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остаётся сложной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За неделю количество новых случаев увеличилось на 15%.