Якутск, 30 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Якутске не смотря на антиковидные меры продолжают работать ночные развлекательные заведения. Только последний рейд мэрии выявил два нарушения, а всего было составлено уже 69 протоколов в отношении компаний, которые допускали массовые скопления людей в период пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в мэрии Якутска.

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«Ночные заведения, заведомо зная о запрете, систематически устраивают массовое скопление людей», — отметил глава Якутска Евгений Григорьев.

У нарушителей, которые устраивают дискотеки в городе, не смотря на запрет, участники рейда изымают звуковое оборудование. Эти меры предпринимаются в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). По словам руководителя управления ГО и ЧС Якутска Николая Егорова, по этой статье составлено 69 протоколов, по 30 из них организации оштрафованы на общую сумму 1,23 млн рублей.

«В ночных заведениях не прекращается проведение дискотек, тем самым продолжается массовое скопления людей. В том числе дискотеки проводятся в ночном клубе «Hajime», в котором ранее было произведено изъятие музыкальной аппаратуры. Следует отметить, что аппаратура возвращена по решению суда», — сообщил председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остаётся сложной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За неделю количество новых случаев увеличилось на 15%.