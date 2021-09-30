Советский район, Саратовская область, 30 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В селе Пушкино Советского района Саратовской области 29 сентября около 21:30 (местное время) в одном из частных домовладений произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадала 23-летняя женщина и трое малолетних детей. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллон с природным газом

Инцидент произошел в доме по улице Новая. В жилище в том момент находились 34-летний хозяин дома, его 23-летняя жена и их трое детей (девочки в возрасте 1 и 3 года, а также двухлетний мальчик). Медицинская помощь потребовалась матери с детьми, их госпитализировали. Мужчина не пострадал.

В доме установлен газовый баллон, который подключен к газовому котлу. Предварительно, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести. Женщина попыталась зажечь котел и в этот момент произошел хлопок. Возгорания не было.

ИА REGNUM напоминает, в столице Северной Осетии произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Инцидент произошел 29 сентября около 15:15 при проведении земляных работ на улице Владикавказская.

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