Челябинск, 30 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Центральном райсуде Челябинска состоялись прения сторон по делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на хищение денег учредителя коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, гражданин знал о расследуемом в отношении учредителя уголовном деле о неуплате налогов, и покушался на хищение не менее 25 млн рублей. Это он сделал под предлогом решения вопроса о прекращении дела с помощью передачи неустановленным должностным лицам из числа «правоохранителей» денежных средств. Потерпевший передал ему 200 тыс. рублей. А затем, поняв, что стал жертвой мошенника, отказался от передачи остальной суммы.

Прокурор требует назначить подсудимому 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Оглашение приговора намечено на 8 октября.