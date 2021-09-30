Красноярск, 30 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Аграрии Красноярского края собрали 2 млн тонн зерна, уборочная кампания в регионе продолжается.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

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Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, сельчане обмолотили 654,5 тыс. га (70% от плана). Намолочено 2 млн тонн зерна, средняя урожайность — около 31 центнера с гектара.

Между тем, по словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, в последние несколько недель темпы уборочной в регионе замедлились из-за продолжительных дождей. Недавно в ряде земледельческих районов края выпал мокрый снег.

«Для завершения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки мобилизованы все ресурсы», — отметил Шорохов, добавив, что в первой половине октября синоптики обещают благоприятную погоду. Регион планирует наверстать темпы уборочной.

Картофель в Красноярском крае убран на 3,8 тыс. га (88,5% от плана), овощи — с 392 га (39%). Накопано 75,5 тыс. тонн картофеля при урожайности 196,8 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие от снегопада хозяйства Хакасии оценивают ущерб.

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