Гагарин, Смоленская область, 30 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы Гагаринского района Смоленской области 29 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Информация о превышении главой района полномочий была получена при расследовании других уголовных дел, ранее возбужденных в отношении чиновников администрации района в связи с проживанием граждан в аварийных домах. Уголовные дела находятся на контроле в Центральном аппарате СК России.

По версии следствия, с марта по июнь 2019 года глава муниципального образования, угрожая увольнением, дал своей подчиненной поручение не допустить к участию в торгах на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева в городе Гагарин других участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион». В результате контракт был заключен с ООО «Спецпроект-Регион», что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного числа граждан и организаций.

29 сентября глава Гагаринского района был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В администрации района и по месту жительства чиновников проводились обыски.