Новосибирск, , 09:19 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва сегодня, 30 сентября, принято решение о досрочного прекращения полномочий сразу нескольких депутатов. Так, досрочно прекращены полномочия Александра Аксёненко и Олега Иванинского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На основании письменных заявления о сложении полномочий в связи с избранием депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Постановлением сессии Александр Аксененко и Олег Иванинский выведены из составов комитетов и комиссий», — говорится на сайте областного парламента.

В заксобрании надеются, «что они будут достойно отстаивать интересы Новосибирской области в Государственной думе».

Ранее и сообщало, что главный врач новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский покидает пост в связи с избранием депутатом в Государственную думу.

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