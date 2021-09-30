Вольфсбург, Германия, 30 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Немецкий «Вольфсбург» сыграл вничью с испанской «Севильей» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 48-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вольфсбурга» Ренато Штеффен. На 87-й минуте хавбек «Севильи» Иван Ракитич восстановил равновесие, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Вольфсбург» занимает третье место в группе G, на счету команды два очка. «Севилья» идёт на втором месте с двумя очками.

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