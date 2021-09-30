Варшава, , 09:16 — REGNUM Наступление России на Польшу начнется с введения Вооруженных сил РФ в Белоруссию, что является «базовым сценарием» и якобы было отработано Москвой и Минском в ходе прошедших недавно совместных учений «Запад-2021». Это 30 сентября утверждается в материале польского издания Defence24.

— Учения Запад 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

В публикации заявляется, что «Белоруссию следует рассматривать не только как важный с геополитической точки зрения регион, но и как ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия», который якобы позволит ВС РФ через Сувалкский коридор выйти на Калининградскую область.

Также утверждается, что в случае вероятного вооруженного конфликта особое значение приобретут железные дороги и военные полигоны Белоруссии, которые будут способствовать быстрому перемещению сил и ресурсов ВС России.

Помимо того, издание утверждает, что комплексные тыловые учения, которые предшествовали активной фазе названных учений, нужно считать проверкой возможностей белорусских и российских военных по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления в случае военного конфликта с Западом.

Кроме того, отмечается, что в сценарии «Запада-2021» предполагалось повреждение железнодорожной инфраструктуры (мостов), которая должна была быть восстановлена железнодорожными войсками и гражданскими специалистами. В то же время, издание обратило внимание на то, что белорусская железнодорожная инфраструктура была модернизирована.

И еще в материале Defence24 уточняется, что во время названных учений были проведены инженерно-фортификационные работы и в том числе — организация земляных окопов для пехоты и техники, создание препятствий для продвижения техники противника, обеспечение бесперебойной работы линии связи и подготовка площадок для размещения вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша закупит для спецподразделений своих вооружённых сил американские вертолёты BlackHawk.