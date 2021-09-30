Зальцбург, Австрия, 30 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

В составе «Ред Булла» дубль оформил полузащитник Карим Адейеми. У «Лилля» отличился нападающий Бурак Йылмаз.

На сегодняшний день «Ред Булл Зальцбург» занимает первое место в группе G, на счету команды четыре очка. «Лилль» идёт на четвёртом месте с одним очком.

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