Сарапул, Удмуртия, 30 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В ночном ДТП в Сарапуле трое полицейских получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Мвд.рф Полицейский

Авария произошла на улице Мира минувшей ночью. Водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с полицейским автомобилем УАЗ с включенными проблесковыми маячками.

В результате трое сотрудников полиции, которые находились в салоне полицейской машины, получили травмы различной степени тяжести, как и водитель иномарки. Результат медосвидетельствования показал, что 45-летний водитель иномарки был пьян.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абанском районе Красноярского края пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали трое детей. Машина под управлением нетрезвого мужчины сбила двоих подростков, также пострадала маленькая девочка, находившаяся в автомобиле.