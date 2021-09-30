Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (66 случаев), сообщает 30 сентября региональный оперативный штаб.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 178 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 30 сентября в Югре зарегистрировано 75 188 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 71 628 человек, 1099 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).