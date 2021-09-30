Пекин, 30 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Компания Honda представила в Китае новый седан Integra. Об этом сообщает портал Car Watch.

Car Watch Honda Integra

Новинка появится на китайском авторынке в ноябре 2021 года. Модель создана на основе Honda Civic одиннадцатого поколения.

Экстерьер обновленной модели выделяется узкими фарами и бумерангообразными фонарями. Вся оптика светодиодная. Integra получила кузовные панели от Civic.

Модернизированная Integra на 15 мм длиннее Civic. Длина автомобиля составляет 4689 мм, ширина — 1802 мм, а высота — 1415 мм. При этом расстояние между осями равно 2735 мм.

Под капотом Integra стоит бензиновым турбированный мотор объёмом 1,5 л мощностью 182 л. с. и 240 Нм крутящего момента. Агрегатируется он на выбор с вариатором или с МКПП.

Напомним, подразделение японского автопроизводителя Honda — Acura представит под названием Integra в 2022 году модель с кузовом лифтбэк.

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