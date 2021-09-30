Лондон, , 09:08 — REGNUM Европейским странам, в том числе Великобритании, в будущем грозят проблемы из-за дефицита газа, считают читатели британской газеты Daily Express.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такое мнение читатели выразили под статьей, в которой речь идет о недовольстве властями Украины новым газовым соглашением между Россией и Венгрией, которое было принято в обход страны. Автор также отметил растущую озабоченность в странах Европы по поводу зависимости от российского газа.

«Россия теперь держит ЕС в своих руках, если Евросоюз выйдет за рамки, тогда русские просто уменьшат поставки газа, а затем будут смотреть, как европейские страны борются между собой за газ», — написал пользователь JohnJ.

«Как же ловко русским удается вмешиваться в дела ЕС», — пишет Grumpy 79.

Несколько комментаторов поддержали решение Будапешта заключить выгодное соглашение, проигнорировав политические конфликты.

«ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (премьер-министр Венгрии) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», — написал Mikeuk.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.