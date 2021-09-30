Манчестер, Великобритания, 30 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) Mahdi Zare. Fars News Agency Криштиану Роналду

На 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер. Спустя семь минут защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес восстановил равновесие.

Победу английскому клубу принёс гол Криштиану Роналду на 95-й минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в группе F, на счету команды три очка. «Вильярреал» идёт на четвёртом месте с одним очком.