Более 5 млрд рублей вложат в реорганизацию промзоны «Выхино» в Москве
Москва, 30 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Москве бывшую промышленную зону «Выхино» реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы». В реорганизацию вложат более 5 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.
На месте бывшей промзоны возведут более 67 тыс. кв. метров недвижимости. Одну половину территории займут высокотехнологичные производства площадью 33,9 тыс. кв. метров, а другую — банки, торгово-развлекательные центры, кафе и т.д.
После реорганизации на территории промзоны «Выхино» площадью 4 га создадут более 1 тысячи рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год.
Как сообщало ИА REGNUM, промзона «Выхино» находится в районе Выхино-Жулебино возле станций метро «Юго-Восточная» и «Рязанский проспект».
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