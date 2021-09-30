Москва, 30 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Москве бывшую промышленную зону «Выхино» реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы». В реорганизацию вложат более 5 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Промзона

На месте бывшей промзоны возведут более 67 тыс. кв. метров недвижимости. Одну половину территории займут высокотехнологичные производства площадью 33,9 тыс. кв. метров, а другую — банки, торгово-развлекательные центры, кафе и т.д.

После реорганизации на территории промзоны «Выхино» площадью 4 га создадут более 1 тысячи рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, промзона «Выхино» находится в районе Выхино-Жулебино возле станций метро «Юго-Восточная» и «Рязанский проспект».

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