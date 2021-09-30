Уфа, 30 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в участии в террористической организации в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, 38-летний обвиняемый житель Иглинского района в 2013 году вступил во общественное движение, члены которого поставили перед собой цель организовать вооруженный мятеж для насильственного свержения конституционного строя РФ.

В материалах дела указано, что в 2015 году данная организация была признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России. Несмотря на это, фигурант уголовного дела не вышел из ее состава и активно участвовал в ее деятельности.

«В период с 2015 по 2020 год он осуществлял разработку и обеспечение бесперебойного функционирования каналов закрытой связи между участниками террористической организации, программирование и администрирование групп в интернет-приложении «Telegram» и в социальной сети «ВКонтакте» в целях размещения в них информационных материалов о деятельности террористической организации, коммуникации между ее членами и вовлечения новых участников в деятельность террористической организации, а также занимался разработкой и изготовлением различных агитационных материалов», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам участия в террористической организации.

Отмечается, что обвиняемый был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ РФ. Свою вину он не признал. Сейчас он находится по стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.