Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Роберт Паттинсон намекнул, что поклонники кинокомиксов могут увидеть в будущем фильме «Бэтмен» нечто необычное. Об этом 30 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Я и Зои (Кравиц — ИА REGNUM) кое-что сделали. Это забавная мелочь», — сказал Паттинсон, добавив, что зрителей ждёт «много маленьких сюрпризов». Актёр сообщил, что он уже посмотрел некоторые фрагменты фильма и отметил, что они выглядят «действительно круто».

Напомним, в День Бэтмена (ежегодно отмечается фанатами в третью субботу сентября) режиссёр Мэтт Ривз опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в монтажной комнате во время работы над фильмом. Премьера нового «Бэтмена» запланирована на 4 марта 2022 года.