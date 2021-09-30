Кишинёв, , 09:05 — REGNUM Молдавской стороне в урегулировании приднестровского конфликта следует воспользоваться политикой «малых шагов». С таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 сентября на совместном с президентом Молдавии Майей Санду брифинге в Кишиневе.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kuebi

«Уверен, что страна предпринимает все шаги, чтобы конфликт с Приднестровьем не обострился», — сказал Штайнмайер.

Он также выразил уважение в связи с тем, что новое руководство Молдавии объявило планах провести в стране ряд реформ.

Саду по поводу приднестровского конфликта отметила, что будет искать мирное и дипломатического решение, «результатом которого станет функциональное государство».

Стоит отметить, с 1 сентября на Украине начал действовать запрет на проезд транспортных средств с приднестровскими номерами. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это якобы было сделано по договорённости Киева и Кишинёва.

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