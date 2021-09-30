Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 30 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Николаевском районе задержали 51-летнего жителя Хабаровска, который незаконным путём выловил почти 30 хвостов кеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Браконьерство

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Мужчина, находясь в акватории реки Амур в районе острова Нижний Еремей, при помощи сплавной сети незаконно добыл 27 экземпляров кеты осенней амурской. Лицензия на вылов рыбы лососевых видов у него отсутствовала. Общий ущерб от браконьерства превысил 280 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело — фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Хабаровского края обескуражены — лососевая путина-2021 оказалась пустой, как никогда. В соцсетях жители из районов пишут, что так и не смогли запастись рыбой. Подход горбуши и кеты оказался крайне скудным.