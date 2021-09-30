Пермь, , 09:02 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края нового созыва сегодня, 30 сентября, на первом заседании избрало председателя. Им стал Валерий Сухих, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих Zsperm.ru

Стоит отметить, из-за неблагополучной эпидобстановки заседание проводится в дистанционном формате. В связи с таким режимом голосование был не тайным, а открытым и поименным. За кандидатуру Валерия Сухих («Единая Россия») проголосовали 44 депутата. Воздержались 13.

Добавим, что политик будет спикером уже третий срок. С 2011 года он является депутатом краевого парламента и спикером Заксобраний второго, третьего, а теперь и четвёртого созывов.

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