Пермь, 30 сентября 2021, 09:02 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края нового созыва сегодня, 30 сентября, на первом заседании избрало председателя. Им стал Валерий Сухих, передает корреспондент ИА REGNUM.
Стоит отметить, из-за неблагополучной эпидобстановки заседание проводится в дистанционном формате. В связи с таким режимом голосование был не тайным, а открытым и поименным. За кандидатуру Валерия Сухих («Единая Россия») проголосовали 44 депутата. Воздержались 13.
Добавим, что политик будет спикером уже третий срок. С 2011 года он является депутатом краевого парламента и спикером Заксобраний второго, третьего, а теперь и четвёртого созывов.
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