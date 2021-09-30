Новосибирск, 30 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. На строительной площадке новой ледовой арены в Новосибирске в настоящее время работает около 500 человек. К работам привлечены профильные компании не только из Новосибирска, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерова, Белоруссии.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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По официальным данным, практически 100% задействованных на объекте работников прошли вакцинацию от коронавируса.

Отметим, по словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, на объекте полностьюсмонтированы фермы перекрытия основной арены, устроены наружные сети отопления, завершается монтаж металлоконструкций периферийной зоны перекрытия основной арены, устройство монолитных лестниц, в активной стадии устройство бетонных полов, монтаж системы электроснабжения, остекление фасада тренировочной арены, монтаж перегородок.