Джакарта, 30 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В ряде регионов Индонезии приспустят национальный флаг 30 сентября 2021 года в память о кровопролитии, которое было совершено Коммунистической партией Индонезии в 1965 году, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

В Индонезии 30 сентября красно-белый флаг опустят до середины флагштока.

В ночь с 30 сентября на 1 октября 1965 года в Индонезии была совершена неудачная попытка государственного переворота.

1 октября в Индонезии отмечают День святости Панчасилы.