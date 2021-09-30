Москва, 30 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Предложение о повышении пошлин на некоторые ввозимые из Европейского союза товары подготовило Минэкономразвития РФ. Об этом 30 сентября сообщает издание «Ведомости».

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Отмечается, что среди этих товаров некоторые виды вин, пиво, парфюмерия, декоративная косметика, сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и др.

При этом уточняется, что на данный момент размер новых пошлин еще не определен, однако их ставки могут оказаться вплоть до запретительных. Как отмечают источники издания, такие меры могут быть приняты в качестве ответа на ограничения на поставку металлургической продукции в ЕС, которые были введены в 2018 году и продлены в июне текущего года.

Также указывается, что в Минпромторге изданию пояснили, что «у России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров», при этом такая мера будет соответствующей правилам ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Вашингтону не следует применять односторонние санкции против Москвы под предлогом защиты прав человека.