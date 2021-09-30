Иркутск, 30 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 30 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4936 человек, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 109 440 человек (+381 за сутки). Госпитализированы 2344 (+85 за сутки).

Выздоровели 98 813 пациента (+399 за сутки). Ещё 442 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек