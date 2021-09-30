Вашингтон, 30 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Киану Ривз, Мэтт Киндт и Рон Гарни рассказали о том, как им пришла в голову идея создания комикса BRZRKR. Интервью с ними было опубликовано 30 сентября на портале Mashable.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Киану Ривз отметил, что комиксы нравятся ему с детства, и что он с удовольствием читает их и сегодня. В какой-то момент актёру пришла идея о персонаже-берсерке, который живёт в мире викингов. Через какое-то время издательская компания Boom! Studios познакомила Ривза с автором комиксов Мэттом Киндтом.

«Я встретил Мэтта Киндта, мы поладили и поехали. Затем, когда начали складываться слова, нам понадобились картинки! Итак, у нас есть несколько изображений от Рона Гарни», — рассказал Ривз. Авторы комикса отметили, что сначала встречались в реальной жизни, а потом перешли на формат удалённой работы. Они также сообщили, что в проекте участвуют колорист Билл Крэбтри и леттерер (специалист по шрифтам) Клем Робинс.

Для справки: первый выпуск BRZRKR вышел в продажу 3 марта 2021 года и разошёлся тиражом 650 тыс. копий. Отметим, что таким образом он стал в США самым продаваемым дебютным комиксом за последние 30 лет. Пятый выпуск появился в магазинах 29 сентября 2021-го.