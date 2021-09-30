Лондон, 30 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Компания Rolls-Royce представила первые изображения серийного электрокара Spectre. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre

Отмечается, что в продаже новинка появится только в конце 2023 года. На данный момент автопроизводитель приступил к тестовым испытаниям модели, которые будут проходить на всех континентах.

«Rolls-Royce продолжает путь исторических изменений. Наши дизайнеры и инженеры неустанно работали над тем, чтобы сегодня мы смогли объявить о начале дорожных испытаний первого в истории полностью электрического Rolls-Royce», — говорится в сообщении компании.

Судя по представленным изображениям, Rolls-Royce не собирается менять традиционную радиаторную решетку марки, хотя для электрокаров она носит декоративную функцию.

Напомним, за последние десять лет Rolls-Royce представил два электрических концепта. Первый был основан на Phantom седьмого поколения. Затем в 2016 году компания представила концепт под названием Vision Next 100 или 103EX.

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