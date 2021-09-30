Уфа, 30 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Количество людей, погибших в результате пожаров, выросло в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сигарета

Сообщается, что в регионе на текущий момент произошло 8678 пожаров, в результате которых получили не совместимые с жизнью травмы 186 человек.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сейчас на 4% меньше, но по гибели людей рост составляет 16,5%», — говорится в сообщении пресс-службы.

В половине случаев причиной гибели людей становится неосторожное обращение с огнём, в том числе во время курения в состоянии алкогольного опьянения.

Социальный портрет погибшего в результате пожаров остается неизменным на протяжении нескольких лет: это в большинстве случаев пенсионер, который проживает в сельской местности и злоупотребляет спиртными напитками, погибший в пожаре, возникшем из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечается, что данная тема очень актуальна с наступлением холодной погоды, поскольку в это время растет риск возникновения пожаров из-за увеличения нагрузок на систему электроснабжения.