Гай, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Гае жестоко убиты три девушки, которые приехали учиться из Башкирии. Одной из жертв 17 лет, остальные студентки были совершеннолетними. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

kropekk_pl Убийство

«Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно», — сказала омбудсмен.

Как уже сообщал ИА REGNUM, тела девушек обнаружены ранним утром 30 сентября в квартире и во дворе многоэтажного дома. По данным ряда информресурсов, девушки являлись студентками медколледжа. Их зарубили топором.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура. Охрану места происшествия осуществляет полиция. В Гай выехали наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска и руководители УМВД России по Оренбургской области.