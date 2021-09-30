Горно-Алтайск, 30 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2020 году доступ в интернет имели 84,2% домохозяйств, что выше, чем в среднем по России (80%) и по Сибирскому федеральному округу (77,4%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

Чаще всего жители для выхода в сеть используют мобильные устройства — 81,6% (в целом по стране — 70,7%, СФО — 67,7%). При этом в половине домохозяйств также имеются стационарные компьютеры с доступом в интернет.

Вместе с тем, жители республики реже пользуются возможностью получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде — 66,4% против 81,1% в среднем по РФ.

«В тройку государственных услуг, пользующихся наибольшей популярностью среди населения региона, вошли: онлайн запись на приём к врачу — 30,0% от общей численности населения получившего государственные и муниципальные услуги, услуги образования — 28,2%, услуги МВД/ ГИБДД — 26,7%», — отметили в службе статистики.

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