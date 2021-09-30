Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. На Камчатке в село Пахачи Олюторского района, где 30 сентября огонь с бесхозной постройки перекинулся на жилые дома, прибыл вертолёт Ми-8 с пожарными и спасателями на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

skeeze Пожар

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В тушении пожара задействованы 25 человек и пять единиц техники. Существует угроза распространения огня на рядом стоящие жилые дома и социальные объекты. Тушение осложняется плохими метеоусловиями.

Пока пострадавших нет — все жильцы пяти горящих домов были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в посёлке Пахачи Олюторского района 30 сентября огонь с загоревшейся заброшенной постройки перекинулся на соседние жилые дома. По оперативном данным горят пять домов.